「大リーグ断念」報道の則本昂大、識者がプッシュする国内球団...FA補償ネックも「3億円以上積む価値ある」

プロ野球日本ハムの投手として活躍した野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年1月14日にユーチューブを更新し、楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大投手（35）の移籍先候補として阪神を挙げた。

「去年こそ、物足りない数字だったが、球を見ていると一級品」

「サンケイスポーツ」（ウェブ版）は14日、則本が大リーグ移籍を断念し、国内に残留する決意を固めたと報じた。

記事によると、則本のもとに大リーグ球団からオファーは届いたが、今後は国内球団と交渉していくという。

岩本氏は、「サンケイスポーツ」の報道を受ける形で、則本の去就について「国内の球団はほしい。バンバンオファーを入れているということなので、これだけ実力があって、結果を出しているので、いい条件を出してほしい」と語った。

則本はプロ13年目の25年はリリーフ投手として、56試合に登板し3勝4敗16セーブ10ホールド、防御率3.05を記録。過去には先発投手としても活躍し、15勝を2度マークしている。

則本の実力を高く評価している岩本氏は、「去年こそ、物足りない数字だったが、球を見ていると一級品。だからどのチームが接触するか。彼の場合、人的補償が必要なAランク。そういう意味で、どのチームがオファーを出すか。各チームが、則本をどの場面で必要とするか。（先発、リリーフ）どっちでもいけると思う」との見解を示し、こう続けた。