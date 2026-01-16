J-CAST ニュース

立憲＆公明新党は「中道改革連合」　ロゴに両党の「中間的な青」、丸形に込めた「右でも左でもない」思い

2026.01.16 18:55
工藤 博司

   立憲民主党と公明党は2026年1月16日記者会見し、両党の衆院議員が離党して結成する新党の名称を「中道改革連合」にすると発表した。ネット上で「中改連」とやゆされた略称は「中道」に落ち着いた。

   ロゴは青色で、党名の上に円を2つ重ねて描いた。両党はすでに青いロゴだが、その中間を取った。円も「中道」を表しているという。

  • 新党の名称は「中道改革連合」。左から立憲・野田佳彦代表、公明・斉藤鉄夫代表
    新党の名称は「中道改革連合」。左から立憲・野田佳彦代表、公明・斉藤鉄夫代表
「右にも左にも傾かずに」「熟議を通して解を見出していく」

   記者会見に出席した立憲・野田佳彦代表によると、「中道」には

「右にも左にも傾かずに、対立点はあるかもしれないが、熟議を通して解を見出していくという基本的な姿勢」

「国やイデオロギーに従属するのではなくて、人間中心主義で人間の尊厳を重視したという理念のもとに、それに賛同する人たちが集まってくるという構図」

を念頭に置いた。「改革」については、食料品への消費税率をゼロにするなどの物価対策を挙げた。

   公明・斉藤鉄男代表は「生活者ファースト」「日本の平和を守る」という2点を強調した。

   ロゴが青い理由について問われた野田氏は、

「お互いに使っているのは完全に同じ色ではなくて、その中間的な青を選ばせていただいた。極めて公平な判断をさせていただいている」

と説明。丸いロゴの意味に関する質問は出なかったが、会見後に立憲関係者が「右でも左でもなく、真ん中」と説明した。

共産党は「中道改革路線」とは「やっぱりちょっと違うんではないか」
