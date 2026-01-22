飛行機で「CAコスプレ」波紋　国交省「直ちに運航に支障ない」が...「誤解生む恐れあり、よろしくない」と見解示す社も

日本航空（JAL）などの航空機内で、中年女性が客室乗務員（CA）とともに「CAコスプレ」姿の記念撮影をしてインスタグラムに投稿していたことが分かり、こうした行為に批判も出ている。

保安面などでのリスクになるといった理由からだ。事案は複数の航空会社で起きており、取材に対し、「法的な問題はないが、誤解を生むのでよろしくない」との見解を示す会社もあった。一方、国土交通省は、「乗務員が付き添った場合は、直ちに運航への支障にはならない」と取材に答えた。

中年女性がCA 2人と同じJALカラーのエプロン姿で...

白髪混じりの中年女性が、本職CAの女性2人と同じJALカラーのエプロンを着け、2人と和やかに話している。機内食を用意するギャレー内でのことだ。

着ている服は、制服と色がやや違うが、女性は、機内食を手に持ち、CAになり切っていた。

この写真は、女性のインスタグラムで2025年12月4日に投稿された。

その説明によると、東京・羽田発米国ホノルル行きの便だといい、乗客が睡眠を取っている時間に撮影したとした。制服に似た服は、コスプレ衣装店から調達し、エプロンは、CAのものと同じ柄を使った商品を購入したという。

機内では、チーフパーサーから「よろしかったら」とジャケットを貸してもらったとも明かした。CAの2人などと記念撮影した写真もアップしており、女性は、チーフパーサーが機内食の提供作業で使う上着を着たとするものもあった。

CAからは、ハワイでの滞在を楽しんだ後に再会できるのが楽しみだとする手紙なども渡されたとして、写真で紹介していた。

この女性は、JAL以外の航空機でも、CAコスプレと称する記念の写真や動画を撮って、インスタで次々投稿していた。

25年9月の投稿では、日本の地域航空会社「IBEXエアラインズ」の機内で、乗客の姿が見られない座席間の通路でCAらと記念撮影したり、タラップに1人で立つ様子が写ったりした写真があった。10月には中国・天津航空、日本の格安航空会社（LCC）「ピーチ」、11月には香港のLCC「香港エクスプレス航空」と、それぞれの機内でCAらとの記念写真を投稿していた。

11月の投稿では、コスプレの服は、針と糸、ハサミを使って自作したともしている。女性は、CAへの憧れがあると明かしており、展示会の航空機内でコスプレを撮った写真も以前に投稿していたことから、憧れが募って実際の機内でも撮影しようと思ったのかもしれない。