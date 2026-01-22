【米野球殿堂】韓国出身チュ・シンス氏、得票率届かず選出資格失うも...「価値ある3票」地元メディア賞賛

韓国メディア「中央日報」（ウェブ版）が2026年1月21日、韓国出身の元大リーガー、チュ・シンス（43）の特集記事を組み、26年米野球殿堂入りを巡る記者投票で獲得した票を「価値ある3票」と評した。

得票率5％に届かず27年以降の選出資格失う

米野球殿堂は21日（日本時間）、全米野球記者協会（BBWAA）の記者投票で決まる26年の殿堂入り選手を発表した。

シアトル・マリナーズ、テキサス・レンジャーズなどでプレーしたチュ氏は、資格初年度となる今回の投票で3票に終わり、得票率5％に届かず、27年以降の選出資格を失った。

チュ氏は、韓国プロ野球（KBO）を経ずに大リーグに挑戦した。

00年にマリナーズと契約し、05年に大リーグデビューを飾った。大リーグでは、クリーブランド・ガーディアンズ、シンシナティ・レッズ、テキサス・レンジャーズでプレーし、22年から3年間、KBOリーグでプレーした。

大リーグの通算成績は、打率.275、218本塁打、782打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.824だった。218本塁打は、大谷翔平選手（ドジャース、31）に抜かれるまで、大リーグのアジア出身打者の最多記録だった。

韓国プロ野球のレジェンドであるチュ氏。「中央日報」は、「チュ・シンスの価値ある3票」とのタイトルで、今回の投票結果を報じた。

記事では「チュ・シンスは、最低得票率に届かず候補資格を失ったものの、韓国人として初めて殿堂入り候補に名を連ねた。このことは非常に意義深いことだ」とし、こう続けた。