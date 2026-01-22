プロ野球CS改革、「ハンデある野球なんかない」ルール変更案に識者異論...下剋上なくしたいなら「やらないほうがいい」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏が、2026年1月21日にユーチューブを更新し、クライマックスシリーズ（CS）の開催方式変更について、「下剋上をなくしたいならやらないほうがいい」との見解を示した。

「CSは収益と注目度が大きいが、やっている選手は大変」

プロ野球の12球団監督会議が20日に行われ、CS開催方式の変更について報告された。

スポーツ紙によると、CSに進出した勝率5割未満のチームは、ファーストステージで対戦相手より1勝多く勝たないと次に進めないというものと、2位に大差をつけてリーグ優勝したチームには、ファイナルステージで「2勝」のアドバンテージを付与する案が出たようだ。

この日は最終合意に至らず、結論は持ち越しとなったという。

動画では、CS改革案の内容を伝えた上で、高木氏が自身の見解を示した。

高木氏は「下剋上をなくしたいのなら（CSを）やらない方がいい」と切り出し、次のように持論を展開した。

「CSは収益と注目度が大きい。やっている選手は大変だと思う。そのために長いシーズンを戦い、調整して5割にいかなかったら3勝しないといけない。それだったら『結構です』と言って断ればいいのに。（自分は）もともとクライマックスシリーズに反対なほうだから。ただ、興行としてプロ野球が成立していく。WBCとかオリンピックとか、いろいろなところで経費を使う。そのお金を捻出していかなくてはいけない。だから、プロ野球全体が協力しながら、このようにクライマックスをする。これはしかたがない」

そして、こう続けた。