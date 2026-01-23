ブックオフで値段つかず「引き取り処分」はタダで仕入れ？SNS拡散→運営会社が否定　リサイクルや廃棄処分に

2026年1月20日ごろ、中古書籍販売「ブックオフ」に関する根拠不明の情報がSNS上で拡散した。同店に持ち込んだ中古品に値段がつかなかった場合、「引き取り処分」を提案されるが、拡散した投稿では、引き取った商品を無料で仕入れている、と批判していた。

運営会社ブックオフグループホールディングスのグループ戦略企画部は23日、この情報は「事実ではございません」と取材に説明。値段がつかずに引き取った本や雑誌は、古紙としてリサイクルし、リサイクルできないものは廃棄処分しているという。

引き取った品目は全て国内販売せず

ブックオフが引き取り処分を通じて無料で仕入れている、という情報が拡散すると、「同じ経験あります！」「処分とは販売を意味します」「ブックオフあるあるですね」などと同意する声が上がった。

一方、現店員・元店員だと名乗るユーザーから否定する声も上がった。「タダで仕入れるような真似はしませんよ」「処分品を保存しておいて販売することは一切ない」「売り場に並べることは絶対にないです」などの返信が寄せられていた。

運営会社のグループ戦略企画部は取材に対し、「事実ではございません」と否定し、次のように説明した。

「お値段がつかずお引き取りした品物はすべて国内での販売はせず、『国内での資源化』『海外輸出による活用』または『廃棄処分』をしております。今回のような本や雑誌の場合は古紙としてリサイクル、リサイクルができないものは廃棄処分としています」

ブックオフの公式サイトでも、「値段がつかないものはどうなりますか？」という質問に対する回答を掲載している。

「お客様にお持ち帰りいただくか、店舗で引き取り処分させていただくか、どちらかお選びください。店舗でお引取り処分をする場合は、専門業者に委託し古紙や再生樹脂資源として再利用したり、衣料品は古繊維・古布としての再利用したり途上国に送られ活用されております」