整形＆痩せ薬で「高収入キャバ嬢」に？...若い女性が憧れる「なんちゃって人生イージーモード」の厳しい代償

令和以降、夜の仕事に就く（以下、夜職）キャストのメディア進出が著しい。

キャバ嬢やホストがYouTubeチャンネルを開設し、SNSで話題になってから彼らを芸能人のような目で見る人が増えた。応援するだけではなく「自分もこの世界の仲間入りを果たしたい」という夢を持ち、歓楽街の扉を叩く若者も非常に多いと聞く。

子どもたちが将来の夢にYouTuberを掲げたように、今は高校生の「就職先」や「夢」の1つに夜職が挙がるくらいだ。

若者がナイトワーカーに羨望のまなざしを向けるだけなら、まぁいいだろう。しかし、強い影響を受けて身の丈に合わない行動を取る人々が減らず、一部では夜職ブームそのものが問題視されている。

美容のために...手段を選ばないのは本当に危険

「マンジャロ」という単語をSNSで見たことはないだろうか？ 若者女性の間では認知度が高く、体重を減らすために処方されるインスリン注射の名称だ。近頃は保険ではなく自費でマンジャロを購入し、これを使ってダイエットに励む人もいるようだ。だが、気を付けてほしいのは、本来は糖尿病患者に向けて作られたもので、医師の正確な指導のもとでの使用がゼッタイであることだ。

しかし、診察を受けずに入手するケースが絶えない。どう考えても危険以外の何ものでもないが、細身のキャバ嬢への憧れからか。憧れに手を伸ばすのは自己の責任だけれど、注意喚起したいのはまずナイトワーカーと一般職に就く人間は運動量が違う。朝から起きて丸1日動く社会人に、マンジャロ＋1日1食のみは明らかなエネルギー不足。なかには、貧血などの体調不良を訴えながら使用を続けるケースもあり、手段を選ばないのは本当に危険である。

そして同じくらい困ることが、マンジャロの注射針を外で捨ててしまう使用者たち。外出先の化粧室で打ち、そのままゴミ箱にポイしてしまうらしいが、常識的に考えて有り得ない行動だ。最近百貨店や駅のお手洗いで「注射針を捨てないで」なんて貼り紙は、マンジャロも実は関係しているとのこと。

きちんと診察を受けていれば使用にあたっての説明や注意を受けられるけれど、肝心なことを度外視する人が一定数存在する。「痩せたい」、「綺麗になりたい」、「○○ちゃんを目指す」という気持ちが先行してモラルが低下するのは、いかがなものだろうか。

また、健康被害を及ぼす可能性が高く、あとあと後悔してからでは遅い。美醜や憧れだけに捉われて最も大事な部分を見落とさぬよう、意識だけはハッキリと持ちたいものだ。