町中華どんどんなくなって倒産は過去最多　進む店主の高齢化...町の味を継いでくれる人を探しています

「香林」は石川県穴水町で創業45年の中華料理店だ。ラーメンや餃子、セットメニューが人気の町中華だが、店主が高齢になり、後継者を探している。冷蔵庫や調理機器などは買い替えたばかり。口コミやリピーターが多く、最近は若い女性のお客さんも増えているという。「長年愛されてきた味を引き継ぎ、さらに発展させてくれる方に引き継いでもらえたら嬉しいです」







中華なのにカレーやオムライスもある魅力

昭和レトロで、コスパ良し。中華なのにカレーやオムライスもある。人情味のある接客もうれしい。そんな町中華が若い世代からも再認識され、「町中華で飲ろうぜ」（BS-TBS）、「ぶらぶら町中華」（CSテレ朝チャンネル）、「マッチと町中華。」（BS朝日）といった放送番組や雑誌連載がブームの長寿を支えている。

しかし、帝国データバンクによると、2025年に町中華を含む「中華・東洋料理店」の倒産は179件をかぞえた。前年より21件（13.3%）増えて過去最多となった。「アフターコロナでの飲食スタイルの変化に対応できなかった企業の淘汰が進んだ」という。

食材や光熱費の高騰もある。深刻なのは高齢になった店主の「気持ちの折れ」かもしれない。フードビジネスコンサルタントの永田雅乙さんは2025年５月、FMラジオJ-WAVEの番組でこう分析した。「外食自体が減って、デリバリーが便利になって。そうすると置いていかれる人がいて、気持ちが折れて引退しちゃうんです。お金がどうのというよりは『もうそろそろいいかな』と思ってしまう人が多く、いま廃業ラッシュなんです」