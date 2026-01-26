「乾いたプレゼン大会」「涙で目が腫れちゃって」　れいわ大石氏が時間オーバー連発、党首討論会で大暴走

与野党7党首が集まった日本記者クラブ主催の党首討論会で、れいわ新選組の大石晃子共同代表が、持ち時間をオーバーする発言を繰り返し、騒然となるシーンが何度かあった。

衆院選に向けて、東京都内で2026年1月26日に行われた討論会では、まず1分の持ち時間で各党首が政策を主張する機会が与えられた。

「1分間のスピーチで、何を伝えたらいいんだろうって」

7党首のうち最後に出番が回った大石氏は、「生身の人間が社会を変える 消費税廃止」と書いたパネルを掲げ、下に降ろすと、「あの～、私」と話し始めた。

「今日、涙で 目が腫れちゃってるんですよね。泣きはらしちゃってるんですよ」

本当に泣いた後なのかは分からず、大石氏は、飄々とした表情で続ける。

「なんでって、その、なんて言うか、すごい苦しかったんですよね」

「この数日間、 党首討論に出てるんです。で、乾いたプレゼン大会、こういう1分間のスピーチで、自分が皆さんに、国民の皆さんに 何を伝えたらいいんだろうって」

大石氏は、議員辞職した山本太郎代表に代わって党首討論に出ているが、このような「プレゼン」大会に疑問があると話し始めると、もう1分の制限時間が過ぎた。しかし、「もう私の質問時間いいので、ぜひ時間ください。言わせてください」と続け、「今、社会壊れてるじゃないですか。 国民生活ぶっ壊れてますよね」と持論をぶった。

ここで、司会から「すみません、時間になりましたので、まとめていただければと思います」と求められたが、大石氏は、止まらない。世界の動乱も続く中で、高市早苗首相は衆院解散をすべきではなかったと主張を始めた。

「みなさん同じ条件でお願いします」。司会からまた制止が入ったが、大石氏は批判を続けて、3度目の制止を受ける。それでも、すべてがプレゼン大会でフィクションであり、そこから降りて誠実な政治に、と独自の主張をして、4度目の制止を受けたため、会場がザワついた。発言開始から2分強が経過して、ようやく大石氏は発言を止めた。