「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、ロス空港「4時間拘束」で尾を引く謎...「大谷翔平でも同じ対応したか」の声も【韓国メディア】

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年1月26日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、ロサンゼルス国際空港で4時間拘束された出来事が、いまだに尾を引いている「謎」だと報じた。

「単なる書類上の問題だ。政治的な問題ではない」

「スポーツ朝鮮」によると、イは21日にジャイアンツのファンイベントに参加するために韓国・仁川国際空港から渡米した。米国に入国する際、ロサンゼルス国際空港で拘束されるトラブルに見舞われた。

書類手続き上の問題で拘束されていたとみられ、その時間は4時間にわたった。また、イの専属通訳は、米国に入国することができず、韓国に戻ったという。

イの代理人を務めるスコット・ボラス氏（73）は、「単なる書類上の問題だ。政治的な問題でも、そうした性格の事案では全くない」と説明したという。

イによると、前回渡米した時と同じ書類を揃えたにもかかわらず、空港で拘束されたという。

今回のイのアクシデントについて、「スポーツ朝鮮」は「同じ書類準備→4時間拘束？大谷翔平でも同じ対応だったのか...尾を引くイ・ジョンフの謎」とのタイトルで記事化した。

記事では「米国現地では、大リーガーであるイ・ジョンフの拘束理由に関心が集まっている」とし、こう続けた。