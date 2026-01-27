高市首相、衆院選「第一声」は維新・吉村代表と　秋葉原駅前で語った持論「危機管理投資」と「毛染め剤」の関係

衆院選が2026年1月27日に公示され、2月8日の投開票まで続く12日間にわたる選挙戦がスタートした。高市早苗首相は（自民党総裁）が「第一声」に選んだのは東京・秋葉原駅前。閣外協力で連立を組む日本維新の会の吉村洋文代表、藤田文武共同代表とともに支持を訴えた。

高市氏は、自分が白髪染めする際のエピソードを交えながら、持論の危機管理投資などについて訴えた。

吉村代表、維新が「アクセル役」と繰り返す

高市氏に先立って演説した吉村氏は、維新が「アクセル役」だと繰り返し、

「今回の選挙も、高市さんかそれ以外かでしょ？野田さんにこの日本を任せられますか?任せられません。高市さんなんですよ、皆さん！」

などと訴えた。

吉村氏の演説が8分弱だったのに対して、高市氏は26分強にわたって演説。論点は危機管理投資や経済安全保障、対中関係など多岐にわたり、独特の表現で首都直下地震に向けた危機管理投資の必要性を訴えた。

「この東京でも皆様不安だと思います。首都直下地震来たらどうなるんだろう。その時に...私もいつも思います。私は自分で髪の毛染めてます。美容室行くと高いので、いつも毛染め剤を買ってきて、こう染めてます。 毛染め剤を塗り切った瞬間に『今、大地震が来たら、この状態で洗い流せずに私はどうやって逃げるんだ』」。