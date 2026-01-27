ナウル政府観光局に何が？　日本外務省猛批判→一転「大好き」「とても素晴らしいところ」

ハワイとオーストラリアの間にある小さな島国、ナウル共和国の観光局公式Xアカウントが2026年1月26日、【日本外務省様へのお願い】を投稿し、ネットの注目を集めている。

「一年近く放置されています」

観光局は「日本外務省」に宛てた投稿で、「ナウル共和国政府は、日本ナウル友好関係の発展により、2025年3月に在東京ナウル共和国名誉領事館の設立、名誉領事及び名誉副領事の設置を決定しました」と説明。

「しかしながら、日本外務省の儀典総括官室の一担当官の審査が面倒、在日ナウル公館の必要性がないという判断で一年近く放置されています」と主張した。

ナウル共和国をめぐっては、24年1月に台湾と断交し、中国と国交を樹立。25年3月には在中国大使館を開館 し、エニミア外務・貿易相が北京を訪れ、中国の王毅外相と会談していた。

観光局はこうした状況について、「ナウル共和国政府は、北京に公館を設置する前に、特に友好関係の深い日本への公館設置を決めていたにも関わらずです」と訴えた。

Xで発信を行った理由については、「このことを含め、広く日本国民にお知らせし、ご理解をいただくために投稿をさせていただきました」と説明。「日本外務省様には書面で再度、早急な審査をお願いをする予定です」とした。

観光局の訴えには、「一国が好意的に交渉してきたのに、それを無碍にするのは外交的に愚策だと思います」「ナウルが日本を裏切る気がないなら、台湾有事片付くまで待ってよ 衆院選、TSMC工場、軍事増強、法の整備に忙しいのわかってるはずだよね」など、賛否の声が寄せられた。