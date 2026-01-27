プロ野球「なれ合い禁止」に識者も賛同　死球の対処法にも持論...試合中に謝ったのなら「改めて謝罪いらない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年1月25日にユーチューブを更新し、グラウンド内での選手同士による「なれ合い禁止」に賛同した。

「俺らの時は星野仙一さんが、それを言い出した」

プロ野球の12球団監督会議が20日に都内で行われ、試合前の相手選手とのおしゃべりを禁止することを確認した。スポーツ紙の報道によると、ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が提案したという。

この提案に対して、昨シーズンから選手らの「なれ合い」が気になっていたという阪神・藤川球児監督（45）は、「グラウンドで選手同士、コーチ同士の会話が活発になると良くないと、12球団の監督で統一したところではありますね」などと語ったという。

現役時代、大洋（現DeNA）、日本ハムで計14年間プレーした高木氏は、「俺らの時は、（元中日、阪神、楽天監督の）星野（仙一）さんが、それを言い出した。『挨拶は一切なしにしろ』と。挨拶とか、しゃべっていたら罰金だと。チームの中でそういうことが始まっていたみたい」と当時を振り返り、こう続けた。

「例えばオリンピックのユニホームを着る。WBCのユニホームを着る。いろいろな選手と、同じチームでない人と交わる。後輩だったら挨拶に行くとか、そういうのはあっても仕方がないと思う。それが過剰になっているということは分かる。襟を正したいという気持ちは、すごく分かる。戦う人間として、そういう時間を作らないという。それは大事なことだと思う」