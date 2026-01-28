WBC侍ジャパン、残り1枠は誰に？「本命」吉田正尚、不参加なら...識者が候補に挙げたNPBスラッガー

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年1月27日にユーチューブを更新し、3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の最後の1枠を独自予想した。

「投手は15人いたら十分」

WBCに出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、日本代表メンバー29人を発表した。すでに19人のメンバーが発表済みで、この日は残りの10人を発表した。

今回新たに選出されたのは、大リーグのシカゴ・カブスに所属する鈴木誠也外野手（31）や、今オフ、大リーグ球団と契約した岡本和真内野手（ブルージェイズ、29）や、村上宗隆内野手（ホワイトソックス、25）ら10人。

ここまで30枠のうち、29人を選出。残りは1枠となっており、誰が選出されるのかファンの間で注目が集まっている。

04年アテネ五輪の日本代表コーチを務めた経験がある高木氏は、「今回選ばれたメンバーは、チームの主軸になるだけに『やっと揃ったな』という感じがする」と率直な感想を述べ、こう続けた。

「代表の半数がピッチャー。考えられるのは、メジャーリーグの選手を呼びたい。環境、ボールに慣れているとか。そういうことを含めたら（大リーガーの）今永（昇太）とか、千賀（滉大）になるだろうけども、ここまで選ばれていないというのは、今永が肩に不安があるのか。千賀が体のどこかに不安があるのか。ということしか考えられない」

このような状況の中、高木氏は「投手は15人いたら十分」とし、「やはり野手を選ぶと思う」との見解を示した。