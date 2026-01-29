広島・羽月隆太郎容疑者の逮捕、元監督が指摘する選手教育の難しさ...金銭感覚狂い「2軍でもみんながチヤホヤ」

プロ野球楽天の元監督で野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2026年1月28日にユーチューブを更新し、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで27日に逮捕された広島・羽月隆太郎容疑者（25）について自身の見解を示した。

報道によると、羽月容疑者は25年12月16日ごろに国内でエトミデートを若干量使用したという。

エトミデートは、海外で鎮静剤や麻酔導入薬などで使用されている医薬品成分だが、国内では未承認となっている。摂取した際に手足がけいれんするなど健康被害が起こるおそれがあるため、25年5月に厚生労働省によって正式に規制薬物に指定されている。

羽月容疑者の逮捕を受け、広島の新井貴浩監督（48）は、球団を通じて、次のようなコメントを発表した。

「この度、当球団の選手が逮捕される事態となり、監督として大変重く受け止めております。関係者の皆さま、そして日頃より応援してくださっているファンの皆さまに、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。事実関係につきましては現在捜査中であり、詳細なコメントは差し控えさせていただきますが、チームの一員として自覚を欠いた行動であり、非常に残念な気持ちです。チームとしてもこの事態を真摯に受け止め、再発防止に向けて指導を徹底してまいります」（原文ママ）

プロ野球界の激震が走った今回の逮捕劇。選手、監督、コーチとして球界に長く携わってきた大久保氏は、今回の事件に関して、自身の経験を踏まえ見解を示した。

大久保氏は「プロ野球選手には、何億円も稼ぐ選手が先輩にいる」と切り出し、次のように語った。