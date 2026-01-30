韓国に渡った元NPB投手、日韓のレベルは「それほど違わない」...MAX155キロ右腕に現地メディア期待

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年1月30日、今オフDeNAから韓国プロ野球（KBO）リーグのロッテ・ジャイアンツに移籍した京山将弥投手（27）の特集記事を組み、京山の活躍に大きな期待を寄せた。

「155キロの直球と大きな落ちを持つスプリッターが強み」

滋賀・近江高校出身の京山は、16年ドラフト会議でDeNAから4位で指名され入団した。右の先発投手として期待され、18年4月に1軍デビューを果たし、6勝を記録した。

19年以降も先発としてマウンドに上がるも、結果を残せず24年にリリーフに転向。25年シーズンは1軍での登板はなく、同オフに戦力外通告を受けた。DeNAでの通算成績は、14勝23敗6ホールド、防御率4.60。

25年12月にKBOリーグのロッテ・ジャイアンツへの移籍が決まった。韓国メディアによると、1年15万ドル（約2300万円）の契約だという。

KBOリーグは、外国人枠に関して26年から新たな「アジアクォーター制度」を導入。これまでの外国人枠に加え、1人の「アジア枠」を設けた。京山はこの制度を利用しての移籍となった。

「スポーツ朝鮮」は、「ロッテ・ジャイアンツは、アジア枠の京山将弥にどんな役割を任せるのか」とし、チームの投手情を踏まえて京山の起用法を分析した。

「京山は先発と救援の両方が可能な戦力だ。日本プロ野球（NPB）では、6シーズンで先発49試合、中継ぎ35試合に登板した。ロッテは救援陣と5番手先発の両方で課題を抱えており、京山の活躍の可否が非常に重要だ」

そして、京山の投球スタイルについて「マックス155キロの直球と大きな落ちを持つスプリッターが強みだ。また、簡潔で滑らかな投球フォームを持つ。直球の回転力と変化球の軌道を基に試合運びが可能である」と評した。