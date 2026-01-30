「急に何があった？」俳優・工藤阿須加さんの結婚観が激変　女性への気持ちが一気に冷めた瞬間

2026年1月29日のトークバラエティー番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に俳優の工藤阿須加さん（34）が出演、年ごとにネガティブになる結婚観に百戦錬磨のコメンテーター陣から様々なアドバイスが飛び出した。工藤さんの父は元プロ野球選手でソフトバンクホークスの監督も務めた工藤公康さん。父から礼儀、挨拶、態度を厳しくしつけられたという。

23歳「結婚願望はある。プロポーズはキザでもいい」だったが

番組は雑誌取材などで語った工藤さんの結婚観の変化を紹介する。

23歳の時は「結婚願望はある。プロポーズはキザでもいい」。

28歳の時には「本当に大切にしたいと思う女性と出会えたら、年齢は関係ない」。

31歳になると「理想の夫婦像は迷走している」と結婚観に変化する。

それを見た若槻千夏さんは「急に何があった？」と質問した。

最近5年で知人の7組が離婚を経験したのを見たりして、心が揺らぎ始めたらしい。工藤さんは「多趣味ではあるけどそんなに（相手に）強制するわけでもないし」と話す。

趣味を聞かれると、キャンプ、釣り、農業とアウトドア系の趣味を挙げる。一度つきあっていた女性をキャンプに連れて行ったら幻滅したことがある経験を披露した。その女性はキャンプに飽きたのか「もういいや」「いつ帰るの」などと言われ、工藤さんの気持ちが一気に冷めてしまったという。