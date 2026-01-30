ファミマ、奈良などで高市首相クッキー販売見合わせ　一部で批判、「選挙期間中に配慮」

高市早苗首相を描いたクッキー商品について、コンビニ大手「ファミリーマート」のフランチャイズ（FC）店舗運営会社が、奈良県内などの取り扱い店舗27店で衆院選期間中の販売を見合わせたことが分かった。

公職選挙法に抵触するかは明らかではないが、選挙期間中ということに配慮したという。商品の販売元は、「自粛するかどうかは、各店や業者が自ら判断することだと思います」と取材に話した。

「元々やってた商品じゃんか」「選挙期間中にこれはアカン」

この商品は、高市首相誕生を記念して発売された「さなえちゃんクッキー」だ。

「奈良の女です」として、高市首相がシカにせんべいをあげる様子のイラストがパッケージに描かれている。首相の地元に当たる奈良市内の印刷会社「明新社」が手がけた。

衆院選が2026年1月27日に公示されると、このクッキーについて、ファミリーマートの一部店舗で特設台を置いて販売されたとして、選挙期間の販売を問題視する指摘がX上で出た。

この投稿は反響を呼んで、様々な意見が寄せられた。「元々やってた商品じゃんか」として選挙とは関係ないのではないかとする声も出る一方、「選挙期間中にこれはアカンでしょ」といった意見もあり、議論になった。

その後、ファミマに問い合わせた結果、クッキーを扱うFC店運営会社「近鉄リテーリング」（大阪市）と協議して、選挙期間中は販売を見合わせる、とメールで回答があったとの情報が29日に出回っていた。

近鉄リテーリングの総務部は30日、J-CASTニュースの取材に対し、社内で検討して、ファミマ本部とも協議した結果、クッキーを取り扱っている奈良県や大阪府、三重県の一部の店舗27店で、選挙期間中の販売を見合わせたことを明らかにした。

各店では、14日から土産の1つとして販売していたが、29日午前中ですべての店から商品を引き上げたという。販売を見合わせた理由については、選挙期間中であることを考慮したと説明した。選挙後に販売を再開するかについては、検討中だとしている。