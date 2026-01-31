「キャーッ！」満員電車で突然のつかみ合い　駅に着いた瞬間まさかの事態が...帰宅ラッシュ時間に騒然

年末年始は、仕事納めや帰省などで移動が集中し、電車内も混雑しやすい。慌ただしさや疲労が重なるこの時期、思わぬトラブルに遭遇することもある。

国土交通省の令和６年度（2024年）都市鉄道の混雑率調査 によると、東京圏の通勤ラッシュ時の平均混雑率は約139％。平日でも肩が触れ合うほどの密度だ。こうした状態では、些細なトラブルが大きな事故につながるリスクがあると言われている。

数年前の年末、帰宅ラッシュの時間帯に起きた出来事を、佐藤貫太郎さん（仮名・30代）は今でもはっきり覚えているという。

なんの前触れもなく始まった殴り合い

「とにかく人が多くて、身動きが取れない状態でした」

佐藤さんが乗っていたのは、都内を走る通勤路線。誰もが早く帰りたい一心で、車内は異様な密度だった。

そのとき、視界の端で突然、若い男性二人が胸ぐらをつかみ合い始めたそうだ。

「満員ですから、最初は何が起きているのか分からなかったんです」

体が車壁にぶつかる鈍い音が響き、周囲からは「キャーッ！」「やめて！」と悲鳴が上がった。乗客は巻き込まれまいと必死に距離を取ろうとして、車内の空気は一気に緊張状態になった。

「誰か止めないのかと思いましたが、近づける雰囲気ではありませんでした」