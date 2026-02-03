自民候補「消費税12%」発言で大騒ぎ　本人も維新も火消しに走る

衆院選に自民党公認で出馬している黒崎祐一氏による消費税率をめぐる発言が波紋を広げている。

2026年2月2日には、日本維新の会・藤田文武共同代表がXで反論。黒崎氏も自らのXで訂正を行うなど、各方面が火消しに動く事態となっている。

「消費税を10％から12％に上げるという議論、実際にこれどうなんですか？」

波紋を広げたのは、1日に生配信されたYouTubeチャンネル「ReHacQ?リハック?【公式】」討論会での、黒崎氏による発言だった。

国民民主党が掲げる「消費税の一律5％引き下げ」や自民党の「食料品の消費税を0%にする」との方針が争点となった。

国民民主党から出馬している須山卓知氏は、自民党による食料品の消費税引き下げ案に言及し、「今日どこかの記事で見たんですけれども、（引き下げを行った）その後に消費税を10％から12％に上げるということが、いま政府のなかで議論されてるということを見たんですけど、実際にこれどうなんですか？ そんなことをしてたら本当におかしいなと思っちゃいますけど、どうですか？」と質問した。

黒崎氏はこの質問に、「2年間は時限的な措置」とし、今後は「給付付き税額控除」を整備すると説明した。

「仕組みができるまでの間に、皆さんの暮らし、物価高、子育て支援なんかを進めていくときに、1番手っ取り早いのが減税ということ」と説明し、「それを組み合わせていきながら、手取りを増やしていくというのが自民党の政策」とした。