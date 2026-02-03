「救急現場でのスマホ撮影」、消防本部が啓発動画で自粛呼びかけ　「個人情報の漏洩や活動の支障となる恐れ」

救急現場をスマホなどで撮影するケースも見かけるとして、三重県の志摩市消防本部が、そうした行為を自粛するよう公式Xなどで協力を呼びかけている。

「個人情報の漏洩や活動の支障となる恐れ」があるからだという。投稿を担当した志摩消防署の救急係に取材して話を聞いた。

投稿は大反響、「いいね」1000件超

救急隊員が傷病者を担架に乗せて、忙しく救急車まで運んでいる。すると、その友人男性4人が、談笑しながら、スマホを傷病者の方へ向け続けた。

車内では、隊員が傷病者と向き合いながら、心配そうな表情で「じゃあ、血圧測りますね」と立ち上がる。ところが、その横にいた友人男性がスマホで傷病者の顔を撮り始めた。傷病者も、笑顔でポーズを取っている。

「ごめんなさい、ちょっと止めてもらっていいですか？」

隊員は、撮影する友人を制止するが、この友人は、なかなか止めない。

「ちょっと危ないんで、止めて下さい。すみません」

隊員が友人に元の位置に戻ってもらうようにすると、友人は、ようやく撮るのを止めた。

救急車の外と中のシーンとも、映像の後にブザーを鳴らして、大きく「×」マークで禁止行為と知らせた。

この動画は、1分弱あり、志摩市消防本部の公式Xやインスタグラムで、2026年2月2日に公開された。

「救急現場での撮影について」と題して投稿しており、そこでは、こう呼びかけた。

「救急現場において、スマートフォン等による撮影行為が見受けられることがあります。救急現場での撮影は個人情報の漏洩や、救急隊の活動の支障となる恐れがあります。誰もが安心して救急車を利用できるよう、撮影自粛にご協力をお願いいたします」

この投稿は反響を呼び、1000件超の「いいね」が集まっている。