J-CAST ニュース

レアアースの「中国依存」脱却へ...泥の試掘に成功　「やる必要あるのか」疑問視された過去も...いまや期待感

2026.02.04 11:45
リサーチ班

   中国に大きく依存していたレアアース（希土類）を自国で調達できないか――。2026年2月3日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）は、内閣府のプロジェクトチームが南鳥島沖の水深約6000メートルの海底からレアアース泥の引き揚げに成功したニュースをとりあげた。プロジェクトの中心を担ってきた内閣府のプログラムディレクター石井正一さんをゲストに迎え、将来、中国に頼らないレアアースの可能性について考えた。

パイプ600本をつなぎながら炭鉱機を海底まで降ろす

   番組は1月に海洋研究開発機構の探査船「ちきゅう」が清水港を出港、現地で10メートルのパイプ600本をつなぎながら炭鉱機を海底まで降ろし、海水を使ってレアアース泥を押し上げて採掘する様子を映像で流した。それを見て、バービーさんは「すごいですね。大変なことになってきました。（レアアース泥の）埋蔵量もそれなりにあることが確認されれば経済的にも（いい）影響が出てきそうで」と驚きを隠さない。

   レアアースは自動車のモーター、スマホのメモリー、テレビなどの液晶などに使われ、素材の性能を高めることから「産業のビタミン」とも呼ばれている。

   事前の調査で南鳥島周辺にはレアアースの存在が確認されていたが、2018年に石井さんが中心になって本格的な調査が始まった。「当時の日中関係は（現在のように）険悪ではなく、手を結んでいて、レアアースは安く日本に入ってきた。『これ（南鳥島の探査）をやる必要があるのか』という疑問符も政府内にあった」という。石井さんは当時の肩身の狭さを振り返る。

採鉱コストを踏まえた採算性について報告書をまとめる
