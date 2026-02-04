J-CAST ニュース

「浅倉南って、天真爛漫なふりをして」　マツコ・デラックスが突っ込む漫画の名作

2026.02.04 14:15
   2026年2月3日放送のバラエティー番組「マツコの知らない世界」（TBS系）は、マンガの「描き文字の世界」を特集、キャラクターの感情やシーンの臨場感を伝えるために欠かせない描き文字の秘密に迫った。ゲストはタイのプーケットに移住した漫画家の藤村緋二さん。19歳の時に「神様の言うとおり」でデビュー、人気作品を描き続けている。

  • 感情や臨場感を伝えるために欠かせない描き文字の秘密（画像はイメージ）
  • 手塚治虫公式サイトより
鉄橋下で浅倉南が壁に顔をつけて泣くと「ゴオオオオオオオ！」

   藤村さんはマンガの描き文字に注目、「ゴルゴ13」や「タッチ」「ONE PIECE」など、多くの読者を魅了したマンガの描き文字のテクニックや制作秘話を解説した。

   藤村さんが挙げたのが人気野球マンガ「タッチ」の一場面。藤村さんが注目したのは、鉄橋下で浅倉南が壁に顔をつけて泣くシーンだ。「ゴオオオオオオオ！」という電車が通る音だけが描き文字で表現されており、藤村さんは「ページを分断する『ゴオオオオオオオ！』だけで南の泣き声をあえて描かない演出にしびれる」と絶賛した。

   多くのマンガを読み込んでいるMCのマツコ・デラックスさんが反応する。「どう思います？浅倉南って、天真爛漫なふりをして・・・」と脱線気味だ。藤村さんは苦笑いしながらマツコさんの「浅倉南論」に耳を傾けていた。

昭和時代には「バシッ」「ガチャン」実際に聞こえる音
