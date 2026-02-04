一蘭、小学生の作文きっかけで「グルテンフリー麺」開発して反響　小麦アレルギーの弟と食べたい...夢叶える

弟には小麦アレルギーがあり、兄弟でラーメンを食べられない――。作文コンクールで大賞を受賞した小学生の作品を受け、とんこつラーメン店「一蘭」が、小麦を使わないグルテンフリーの麺を開発し、家族を店舗に招待した。この取り組みがSNS上で大きな反響を呼んでいる。

「温かい対応に心から感動しました」

一蘭の公式Xアカウントが2026年1月16日と29日に投稿した内容によると、きっかけは、読売新聞社主催の「第12回こども作文コンクール」で大賞を受賞した小学生の作品だった。

大賞を受賞したその作文は一蘭のラーメンをテーマにし、自身の弟が小麦や卵などのアレルギーを持っているため、一緒にラーメンを食べられないと伝える内容だった。そして、兄弟で食べることが「ぼくの夢」だとつづっていた。

一蘭はXで16日、「ご兄弟で並んでお食事を楽しんでいただけるように、一蘭としてできることを精一杯考え、対応させていただきたいと思います」と言及。その後29日、グルテンフリー麺を開発し、作文を書いた小学生とその家族を店舗に招待したと明かした。

29日の投稿では、カウンターに並んで座る兄弟の姿を写真で紹介。この投稿が2月2日18時時点で約1万8000件もの「いいね」を集めるなどSNS上で注目を集め、「涙が止まらない」「こんな温かい対応に心から感動しました」「本当に素晴らしい」などの声が上がった。