「オール沖縄」分裂で混沌の沖縄2区　社民「刺客」応援したのは鳩山由紀夫氏

社民党公式Xアカウントが2026年2月4日、鳩山由紀夫元首相が、同党公認で沖縄2区から出馬している瑞慶覧長敏（ずけらん・ちょうびん）氏の応援に入ったことを報告した。

「鳩山さんから『とことんチョービン！』と力強く応援していただきました」

社民党は【とことんチョービン！ 沖縄2区】として、「鳩山由紀夫元首相に、チョービン候補の応援に駆けつけていただきました」と報告した。

投稿では、「ラサール石井副党首と3人で沖縄2区を遊説してまわっています」と説明。大きなタスキをかけた瑞慶覧氏を、鳩山氏とラサール氏が挟み応援する動画を公開した。

動画について、「鳩山さんから『とことんチョービン！』と力強く応援していただきました。辺野古新基地建設には明確にNO！ を」と紹介。沖縄の各地を3人で回る予定を明かし、「ぜひぜひ、足をお運びください。3人に会いに来てください」とも呼びかけた。

動画内では、瑞慶覧氏が「とことん生活、こだわってまいります」などと訴えたあと、鳩山氏が「鳩山由紀夫でございます。とことん平和、とことん生活、とことんチョービン！ その思いでやってまいりました」と激励。

「『辺野古はNO！』そのことを、強く主張してくれています」といい、「社民党の公認候補、瑞慶覧長敏。どうぞよろしくお願いいたします」として、ラサール氏とともに瑞慶覧氏の両腕を高く掲げた。

社民党は2日の投稿でも「チョービン候補と長いつきあいの鳩山さん。大変心強い思いです」と明かしている。