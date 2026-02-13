小選挙区で敗れた自民議員、ライバルの中道・階猛氏に「異例のエール」　元議員も「涙出そうになった」

自民党・米内紘正衆院議員（比例東北・岩手1区）が2026年2月12日にXで、同区で小選挙区当選した中道改革連合・階猛衆院議員に対し、「ぜひ代表選を勝ち抜いてほしいと思います」などと応援メッセージを投稿した。

「階さん、がんばってください」

2月8日投開票の衆院選岩手1区では、階氏が約5000票差で米内氏に勝利。米内氏は比例東北ブロックで復活し、初めての議席を獲得した。階氏はその後、歴史的大敗となった中道の代表選に立候補していた。

米内氏は12日、小選挙区で争った階氏にXで言及。米内氏と階氏が並ぶ写真を投稿した上で、「私にとっては、次の選挙がこれまで以上に厳しい戦いになるかもしれません。それでも、せっかく挑戦されるなら、ぜひ代表選を勝ち抜いてほしいと思います」と応援メッセージを送った。

応援する自身の思いについては、「トーナメントで自分が負けた相手には、『どうせならそのまま優勝してほしい』と感じることがありますが、まさにそんな心境です」と説明。

米内氏は最後に、「私自身も、次の挑戦で必ず結果を出せるよう、今この瞬間からさらに自分を磨き、力を蓄えていく覚悟です」とした上で、「階さん、がんばってください」とコメントした。

この投稿に対し、「まさかのライバルを本当の意味での好敵手として応援してるとは」「同じ選挙区の対立候補を応援できる政治家を始めて見た気がする」「ステキだと思う」「こういう候補者が立っている選挙区は羨ましい」などと称賛する声が上がっている。

衆院選で落選した中道・中谷一馬氏も12日、米内氏の投稿を引用リポストし、「米内さんが良い人過ぎてちょっと涙出そうになったわ」とXでつづった。

中道の代表選が2月13日に行われ、階氏は敗れ、小川淳也氏が新代表に選出された。