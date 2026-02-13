J-CAST ニュース

元TOKIO・松岡昌宏さん、人気番組「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板発表　「心から感謝」もファン悲痛

2026.02.13 15:25
   元TOKIOの松岡昌宏さんが2026年2月13日、人気バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（日本テレビ系）から降板することを発表した。

「TOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいた」

   松岡さんは、自身が代表をつとめる芸能事務所株式会社MMsun（エムエムサン）に、「松岡昌宏の出演番組に関するお知らせ 」との文書を公開した。

   「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」

   松岡さんは、「これまでにご一緒させていただいたたくさんの共演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただきましたことに、心から感謝しております」と感謝をつづった。

   「私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません」とし、「先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と説明した。

「楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」
