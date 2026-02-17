りくりゅう、五輪史上最大の逆転劇 中国・韓国メディアも「奇跡の演技」絶賛...「高難度技を華麗に成功」「どれも非常に高いクオリティ」

フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）組の演技を、中国と韓国メディアが絶賛した。

「リフトも完璧な演技だった」

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアのフリースケーティング（FS）が2026年2月17日（日本時間）に行われ、三浦・木原組がフリー世界歴代最高得点となる158.13点をマークし、金メダルを獲得した。

ショートプログラム（SP）では5位と出遅れたものの、FSでほぼ完ぺきな演技を披露して大逆転。同種目、日本フィギュアスケート史上初のメダル獲得の快挙を成し遂げた。

日本では「りくりゅう」の大逆転劇がインターネット上で話題となり、Xでは複数の関連ワードがトレンド入りした。

「りくりゅう」は、アジアでも大きな注目を集め、複数の中国、韓国メディアが結果を速報した。

中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は、「彼らの演技は、スピードと流れるような動きが見事に表現されていた」と書き出し、次のように称賛した。

「トゥループから始まる冒頭のトリプルツイストはレベル3を獲得。トリプルトーループ・ダブルアクセル・ダブルアクセルのコンビネーション、そしてスロートリプルルッツ、トリプルサルコウ、スロートリプルループは、どれも非常に高いクオリティを誇った。ショートプログラムではミスがあったリフトも完璧な演技だった」