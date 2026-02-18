タワマン住まいに嫉妬？「批判受け横断幕撤去」報道　スノボ金の韓国・崔ガオン選手にとばっちり【ミラノ五輪】

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプで、韓国の崔（チェ）ガオン選手（17）が劇的な金メダルを獲得したが、その住まいを巡って騒ぎになっていると報じられている。

崔選手の地元のタワーマンション住民が祝福の横断幕を入口付近に掲げたところ、批判が起きて撤去されてしまったという。真偽ははっきりしないが、一体何があったのだろうか。

「富と名誉を手にした」などと韓国ネットで話題になり

2026年2月12日未明（日本時間）の決勝で、崔選手は、1回目のジャンプ後に頭から転倒して動けなくなり、会場が騒然となる中で救急隊が出動した。

それでも、崔選手は、起き上がって競技を続ける。2回目は失敗したが、迎えた最終3回目は、足を引きずりながら、次々に奇跡のようなジャンプを決めて、金メダルに輝いた。

これが雪上競技で韓国の五輪史上初の金となる快挙になり、韓国の国内は大フィーバー状態になった。

一躍、「第2のキム・ヨナ」として国民的シンデレラになったとされ、崔選手の地元ソウル市内のタワーマンションでは、「住民一同」とした祝福の横断幕が入口付近に掲げられたと、写真付きで韓国の各メディアが取り上げた。

それによると、崔選手は、このマンションの誇りだとして、「崔ガオン選手！大韓民国初の雪上金メダル獲得おめでとうございます！」などと横断幕に韓国語の祝辞があった。

マンションは、1部屋が3億円超から販売されたといい、中には、10億円を超える部屋もあるという。崔選手がこのマンション住まいかは確認されていないものの、韓国メディアでは、崔選手が「富と名誉を同時に手にした」「金のスプーンが金メダルまで取った」などとその出自がネット上で話題にされていると報じた。

ところが、18日ごろになって、この横断幕がマンションから撤去されたと、各メディアが報じ始めた。