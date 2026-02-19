J-CAST ニュース

元駐米大使「日本が新しい国際秩序を提示するいい機会」、トランプ提唱の平和評議会は国際協調になっていない

   2026年2月17日の情報番組「報道1930」（BS-TBS）は、戦後の国連中心の枠組みが大きく揺らいでいる問題を取り上げ、元駐米大使の杉山晋輔さんは今年１月に発足式典が開かれた米国主導の平和評議会には国連軽視が見られるので、日本が積極的に国際協調の新しい秩序の考えを示す役割があると話した。

あるジャーナリストは酷評、トランプ氏の「一人ヤルタの闇」

   杉山氏は「（トランプ大統領の）国連を見直したいという気持ちはわかる。ただ、ある著名なジャーナリストはこの平和評議会を『一人ヤルタの闇』と言った」と、評議会の性格に疑問を投げかける。戦後の枠組みを決めた米英ソ連のヤルタ会談にならい、国連中心ではなく米ロ中によって新たな国際的な枠組みが作られる恐れがあるという。トランプ大統領は、平和評議会が史上最も重要な国際機関として、国連軽視の姿勢をさらに強めており、発足式典にはトルコやサウジアラビアなどは参加するが、Ｇ７や中国、ロシアは参加していない。

「新しいシステムを作るというならまだしも、（トランプ大統領が）一人で勝手にやっているという感じで、国際協調になっていない。良質で公平で多数国家の協調体制をつくろうという考えがトランプ政権からなかなか出てこない。ならば、日本がもう少し積極的に新たな秩序をつくるような、今までなかった考えを提示するいい機会だと思う」
元国連事務次長「平和評議会は茶番、世界中からバカにされている」
