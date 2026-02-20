チロルチョコ、「小さくなった？」の声に「変わってません！」　混同される2サイズ、取材に明かした誕生の経緯

菓子メーカーのチロルチョコ（東京都千代田区）が2026年2月19日、看板商品の同名チョコレート菓子「チロルチョコ」について、「ずっとサイズ変わってません！」とXで発信し、大きな注目を集めている。

「これは知らなかった...」「長年の謎が解けた」

チロルチョコの公式Xアカウントは19日、「チロルチョコが小さくなった」という意見を定期的に見かけると発信。「チロルチョコ〈ミルク〉」の大きいサイズと小さいサイズを比較した写真を公開しながら、「ずっとサイズ変わってません！！」と説明した。

同社は誤解が起きる理由について、「袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ（バーコード入り）があり、これらを混同されていると推察します」との見解を示した。

この投稿は19日20時時点で1万4000件以上のリポストを集めるなどSNS上で大きな反響を呼んでおり、「え、嘘でしょ！？」「これは知らなかった...」「長年の謎が解けた」などと驚く声が上がった。

チロルチョコの広報担当は19日の取材に対し、「小さいサイズ」は1979年から、「大きいサイズ」は1993年から販売していると説明。これらは「バーコードの有無」という違いもあり、「大きいサイズ」にはバーコードがある。なお、2種類のサイズ展開は＜ミルク＞のみならず、＜コーヒーヌガー＞や＜ビス＞など他のフレーバーでも展開している。