日韓メダル数に「明暗」、日本は歴代最多も韓国は伸び悩み...「日本の成長は予想されていた結果」韓国メディアお手上げ

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が、2026年2月19日にミラノ・コルティナ五輪の特集記事を組み、日韓代表のメダル数に言及し「両国の明暗が分かれた」と報じた。

「日本は今大会、着実に表彰台に上がっている」

フィギュアスケート女子シングルフリースケーティングが20日（日本時間）に行われ、日本代表の坂本花織（25）が銀メダル、中井亜美（17）が銅メダルを獲得した。

これで日本代表の今大会のメダル総数は24個となり、歴代最多記録を大幅に更新。これまでの歴代最多は、22年北京五輪の18個（金3、銀7、銅8）だった。

日本代表の今大会の成績は、金メダル5個、銀メダル7個、銅メダル12個で、メダルランキングではアジア勢トップの10位につけている。アジア勢では、メダル総数10個（金3、銀3、銅4）の中国が12位、7個（金2、銀2、銅3）の韓国が15位となっている。

日本代表の躍進が目立つ中、「スターニュース」は「日本、冬季五輪最多新記録...韓国は『伸び悩み』明暗分かれた日韓成績」とのタイトルで記事化した。

記事では、日本が歴代最多記録を更新したスピードスケート女子団体追い抜き３位決定戦の内容に言及。

「日本はスピードスケート女子チームパシュートで銅メダルを獲得した。今大会19個目のメダルである。従来の最高記録だった22北京大会の18個を大きく上回る成果だ。日本は今大会、着実に表彰台に上がり、アジアの冬季強国としての底力を示している」と称賛した。