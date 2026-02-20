27歳東京都議「元トー横キッズ」投稿に批判→謝罪　同僚区議も苦言「痛みを矮小化」

都民ファーストの会の中山詩都東京都議（27）が2026年2月20日、東京・歌舞伎町の中心部にある映画館近くに集まる、いわゆる「トー横キッズ」に関し、「軽率な投稿」をしたとしてXで謝罪した。その上で、「トー横キッズ」をめぐる問題への見解を示した。

中山氏の「元トー横キッズ（？）」が物議

中山氏は19日ごろのX投稿で、自身について「5年前まで歌舞伎でシーシャがイケてると思ってるイキり大学生だった」と説明。また、過去に撮影した、シーシャを吸いながらピースしている自身の写真も公開した。当時は21歳だったという。

中山氏は続けて、「元トー横キッズ（？）として『繁華街のゴミ問題、若者の居場所、オーバードーズ対策』など予算提案したいです」と締めくくった。

この投稿を巡り、「トー横キッズの問題を軽視する発言は許されてはいけない」「不謹慎すぎる」などと批判する声が上がった。

都民ファーストの会で江東区の中島雄太郎区議会議員も20日、中山氏の投稿を引用リポストした上で、次のように批判した。

「トー横キッズの問題は、虐待やネグレクトから逃れた未成年が性搾取や薬物に巻き込まれている深刻な問題です。『元トー横キッズ（？）』と軽く名乗れるものではありません。歌舞伎町で遊んでいた大学時代の経験と、行き場を失い歌舞伎町に集まらざるを得ない子どもたちの現実は全く別物です。この問題に取り組むと言うなら、まずその重さに向き合う姿勢を示すべきではないでしょうか」

最後に、「都議会でこの課題を扱う以上、当事者の痛みを矮小化するような発信は厳に慎むべきです」と指摘している。