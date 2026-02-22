中道・小沢一郎氏、「親しい議員」らめぐる首班指名「造反」意見に反論　「まずは自分の党の代表に投票するのが当然」

中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年2月21日、18日の参院本会議で行われた首班指名選挙の際、小川淳也代表に投票しなかった立憲民主党の議員らをめぐる批判について、持論をつづった。

「中には『造反だ』というようなばかげたことを言う人がいる」

複数報道によると、中道、立憲、公明党は投票先を小川氏に1本化することで合意していたが、小沢氏を中心に結成された立憲民主党のグループ「一清会」の一員である森裕子氏ら5人が立憲民主党の水岡俊一代表に投票した。決選投票では全員が小川氏に投票した。

参院の首班指名選挙では、自民党の高市早苗総裁が123票、小川氏が58票、水岡氏が5票だった。高市氏は過半数に1票足りず、小川氏との決選投票になった。

小沢氏は21日にXで「私の親しい議員5人が水岡代表に投票したということでいろいろ意見がある。中には『造反だ』というようなばかげたことを言う人がいる」とつづる。

つづけて、「中道と立憲の合併がまず殆どないという現状で、首相指名をするとなれば、まずは自分の党の代表に投票するのが当然の事」とし、「決選投票では野党の1人として、小川代表に投じているのだから、とやかく言われる行動ではなく、ごくごく理にかなった筋の通った行動であると、私は思います」と主張した。

小沢氏は、自身のYouTubeチャンネルでも「首班指名に思う事」と題した動画を公開し、ここでも持論を展開している。

動画でも、一清会の議員らをめぐる批判について、「中道と立憲の、いわゆるその場しのぎのネゴシエーションの結果ということに対して『それは筋道が違う』と（いう意思表示だ）」と説明した。

水岡氏に投票した議員らについて、「このことをいろいろ言うことの方がおかしい」「当然のことであり筋道の通った行為だと思います」と断言した。