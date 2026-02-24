カーリングのメガネ先輩、「メガネなし＆スーツ姿」にくぎ付け...「テレビ解説者として存在感」韓国メディア絶賛

元カーリング女子韓国代表の「メガネ先輩」ことキム・ウンジョンさん（35）が、2026年2月23日に自身のインスタグラムを更新し、現地でミラノ・コルティナ五輪のテレビ解説を務めたことを報告した。

「次の五輪は選手として再びプレーする姿を楽しみに」

キムさんは、韓国放送局「JTBC」のカーリング解説者として現地を訪れていた。

インスタグラムには、カーリング会場で撮影した6枚の写真を添付。放送ブースで他の解説者とともに記念撮影を行い、トレードマークのメガネを外したショットなどを披露し、韓国語で次のようなコメントを投稿した。

「2026ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック 選手たちがいたからこそ彼らの瞬間を伝えることができ、そのおかげで私たちの解説も存在できました。美しいコルティナの雪山で新たな経験ができるようにしてくれた韓国代表選手団とJTBCに心から感謝します。選手として参加した時には気づかなかった別の重みと学びを得て帰ります」

今大会、解説者として五輪会場で韓国代表を見守った「メガネ先輩」。SNSでは、五輪に降臨した「メガネ先輩」に歓喜の声が上がった。

「ミラノ冬季オリンピックに解説者として現れてくれてありがとう」「あなたの解説は本当に良いです」「次のオリンピックでは、選手として再びプレーする姿を楽しみにしています」「あなたに会えて本当に興奮して幸せです」「改めて見るとメガネ先輩いいな。すごくいい」「めがね先輩が眼鏡してない」「めがね先輩懐かしい」