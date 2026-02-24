枝野幸男氏、「献金だけでは食べていけず」への批判に反論　生活困窮を否定...「そんなポストはしていません」

中道改革連合の枝野幸男前衆院議員が2026年2月24日にXで、21日に投稿した「政治献金は本当にありがたい」ものの「それだけでは食べていけません」との内容に批判が寄せられているとして反論し、投稿の意図を説明した。

「今日、明日にも食べられないように受け取られかねません」

枝野氏は21日の投稿で、

「当然のことですが、皆さんからお預かりした政治献金と生活費は、明確に区別すべきもの。皆さんからの政治献金は本当にありがたいのですが、非議員となると、それだけでは食べていけません」

と投稿。そのような中で「私的な収入となる講演料をいただける機会はたいへん助かります」と感謝を述べていた。

この「それだけでは食べていけません」といった部分が注目を集め、「働け」といった批判が寄せられた。また、X上の話題をAIが要約し関連ポストをピックアップする「本日のニュース」に、「枝野幸男氏、落選後『政治献金だけでは食べていけない』投稿で批判浴びる」との見出しでまとめられた。

枝野氏は24日、「本日のニュース」について「この見出しだと今日、明日にも食べられないように受け取られかねませんし、その前提で揶揄や批判のポストが見うけられます」と言及し、「しかし、そんなポストはしていません」と反論した。