WBC侍ジャパン、識者が懸念する「ストライクゾーン」...日米審判で生じる相違は「ピッチャーにとって不利」

プロ野球元DeNAのヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が2026年2月23日、ユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の壮行試合を分析し、日米のストライクゾーンの違いを懸念した。

「野手はいい仕上がりを見せた」

WBC日本代表は、22日と23日にサンマリン宮崎でソフトバンクと壮行試合を行い、1勝1敗だった。

22日の初戦は、日本代表打線が爆発し、13－3で大勝。23日の第2戦は、ソフトバンク投手陣にわずか2安打に抑えられ、0－4で負けた。

現役引退後、DeNAでヘッドコーチを務めた高木氏は、04年アテネ五輪にコーチとして出場した経験を持つ。動画では初戦の内容に触れ、独自の視点から国際大会を戦い抜く厳しさや、課題などを挙げた。

初戦でソフトバンクを圧倒した打線に関しては、「佐藤輝明（阪神）と森下翔太（阪神）は、非常に使える」とし、現段階の仕上がりを次のように分析した。

「もう出来上がっているのではと思うくらい。そんな感じがした。佐藤輝明の守備も軽快だった。チームに岡本（和真＝ブルージェイズ）が来たら、ここのポジションは岡本なんだろうなとか。佐藤輝明は外野もできる。そうなると使えるバージョンが増える。そういった意味では価値のある練習試合だった。野手はいい仕上がりを見せた」

一方で、高木氏が懸念するのは、日米のストライクゾーンの違いだ。スポーツ紙によると、WBCは大リーグ機構（MLB）から審判員が多く派遣されることもあり、今回の壮行試合では、大リーグの審判員が球審を担当したという。