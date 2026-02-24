東京・六本木の駐車場に「日本庭園」　一等地で駐車台数減、それでも収益性下がらぬ理由

地価や賃料が高額な東京・六本木にある駐車場の一角に、なぜか「日本庭園」の空間がある――。2026年2月中旬、現地写真を紹介しながら疑問を投げかける投稿がSNS上で大きな注目を集めた。

この駐車場は、エコロシティ（東京都港区）が運営する「EcoloPark⁺六本木第20」。駐車場を最大限活用すれば、より収益を上げられるはずの一等地で、あえて駐車台数を減らして景観重視の空間を設けた理由とは。同社に狙いや背景を聞いた。

通常より広い駐車スペース、路面温度上昇を抑制する舗装を採用

エコロシティの発表によると、「EcoloPark⁺」は次世代パーキングとして、少子高齢化に対応した利便性の向上、環境負荷の低減、地域住民への配慮を重視し、GX（グリーントランスフォーメーション）を最小限の資材で実現することを目指している。

「EcoloPark⁺六本木第20」は25年1月30日に開業。精算機やロック板をなくし、完全キャッシュレス化を実現することで運営コストを削減。通常よりも広い駐車スペースや、路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装などを採用している。

SNSで注目を集めたのが、同駐車場の一角にある「日本庭園」の空間だ。竹垣で囲われた和風庭園のような空間が広がっており、白い砂利、飛び石、小さな松のような木が配置されている。周囲のビル群とは一線を画した静かな雰囲気を演出している。

J-CASTニュースの取材に応じたエコロシティの広報担当者によると、この駐車場は、設備削減による二酸化炭素（CO2）排出負荷の軽減と、都市部の気温が周辺部よりも高くなる「ヒートアイランド」対策の両立を図っているという。 そして、緑地や竹垣を配置した景観スペースを設けた理由を次のように説明した。

「その一環として、一部のスペースを都市環境に貢献できる空間へ転換できないかと考えました。そこで設けたのが、緑地と竹垣です。これは装飾だけではなく、都市の温熱環境緩和、視覚的なストレス軽減を目的とした設計です」