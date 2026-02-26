ミラノ五輪、りくりゅうペア金メダル、名解説の高橋成美さん、｢宇宙一｣発言の背景とは？

ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペア演技で ｢すごい、すごい、すごい｣を連発し、熱い解説をし続けた元フィギュアペア日本代表の高橋成美さんが2026年2月25日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）に出演、名解説が生まれた舞台裏を明かした。

｢宇宙一｣は事前に用意した表現でなかった

高橋さんはりくりゅうペアの演技を｢宇宙一｣と表現したことについて、｢事前に用意していたのか｣という質問に対し｢全くです。宇宙の動画も見たわけでなく、本当に素晴らしい演技だったから｣と話した。「前日のSPで5位となり、りくりゅうが滑った後にまだ4組のスケーターが残っている。オリンピックは世界一を決める試合で、（私のような）解説者の権限で世界一を決めるのではなくジャッジが決める。何が正しいんだって思ったときに『宇宙一じゃん』と。完成度だったり、現地では100人中100人が分かってるので『宇宙一』という言葉を使った｣と明かした。

さらに｢木原選手は元々王子さまキャラなのか｣という質問には｢違う、違う！少年マンガの主人公のよう｣と表現。｢王子さまキャラの片鱗はありました。ただ、木原（龍一）選手も岐路に立っていたと思います。王子さまに行くか野獣の道に進むか、結局王子さまに行きましたけど｣と迷解説も披露。