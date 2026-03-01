小学館、漫画『堕天作戦』『常人仮面』原作者めぐるトラブル対応に批判拡大　マンガワン連載作家からも失望

小学館が2026年2月27日、漫画アプリ「マンガワン」で連載していた『常人仮面』の配信を停止し、単行本の出荷を停止したことを報告した。原作者の過去の逮捕歴および性加害告発を受けての対応についても謝罪している。

一連の対応を受け、「マンガワン」で連載中の漫画家らからは、批判や失望の声が相次いでいる。

「『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です」

問題となっているのは、『常人仮面』の原作者・一路一氏の過去の逮捕歴をめぐる小学館の対応だ。

一路一氏は、かつて「山本章一」名義で小学館のウェブコミック配信サイト「マンガワン」および「裏サンデー」で配信されていた漫画『堕天作戦』の原作者をつとめていたことが判明した。

『堕天作戦』は15年2月に連載を開始、20年2月ごろより休載が続き、22年10月をもって連載終了。当時のX投稿では、連載終了の理由について山本氏自ら「一身上の都合」「現在も継続中の私的なトラブルによるもの」と説明し、電子書籍で続きを発表する意向を示していた。

一方で、SNS上では、「弁護士ドットコム」が26年2月20日に公開した記事「教え子に『おしおき』称する性行為、元高校講師の男性に1100万円の賠償命令 札幌地裁」などを発端に、トラブルを起こした男性が山本氏ではないか、とする情報が拡散された。

さらに同時期には、真偽は不明だったものの、2月19日発売の『常人仮面』の最終巻の配信・出荷が停止されていたことで、困惑の声が浮上していた。なお、『常人仮面』は22年に連載が開始し、原作者は「一路一」名義だった。

こうした中、小学館は27日、マンガワンの公式サイトに「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」との声明を公開。「（『常人仮面』の）原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です」と認めた。