「なんで選挙の前にこのような新党を」立憲出身で唯一の無所属・青山大人氏、事務所を解散...「次は、もっと強く」

立憲民主党から中道改革連合に入党せず、無所属で衆院選に臨んでいた前衆院議員の青山大人氏が2026年2月28日、Xで事務所の解散を報告した。

「私がどうしても納得できなかったのが、なんで選挙の前に...」

青山氏は茨城県議を経て、14年に民主党公認として茨城6区から衆院選に立候補するも落選。民進党から希望の党を経て17年の衆院選で比例当選した。その後は旧国民民主党を経て立憲民主党に所属。24年の衆院選では、小選挙区で当選していた。

衆院選に備えて結党された、立憲民主党と公明党の衆院議員による新党・中道改革連合には参加しなかった。

1月26日のX投稿では、「8歳と6歳の子どもに聞かれました。『パパの政党、なんで無くなっちゃうの？』その問いに、私はうまく答えられませんでした」と心境を吐露。

投稿に添えた動画では、「私は仲間の挑戦を否定するわけではありませんし、政策や理念が違うわけではありません」と前置きした上で、「私がどうしても納得できなかったのが、なんで選挙の前にこのような新党を作るんだろうか」と疑問を明かしていた。

「選挙のたびに、所属する党の名前が変わり、そのたびに説明を重ねてきました。それでも信じ、支えてくださった皆さんに、心から感謝しています」と述べ、「今回は、青山やまとは無所属で挑戦します」と無所属での立候補を表明していた。

立憲出身の衆院議員148人のうち、無所属での立候補は青山氏のみだった。