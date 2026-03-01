J-CAST ニュース

「国宝級イケメン」宮世琉弥、「顔バレ」しないよう帽子をかぶって散歩したら　意外な人に間違われる

2026.03.01 15:51
リサーチ班

   「ViVi国宝級イケメンランキング」1位になり、ドラマなどで注目される若手俳優の宮世琉弥さん（22）が2026年2月27日放送のバラエティー番組「ミキティダイニング」（フジテレビ系）にゲスト出演。オフの日は必ず自宅で料理をするという腕前を披露した。

  • 宮世琉弥さんのインスタグラム（＠ryubi_miyase_official）より
    宮世琉弥さんのインスタグラム（＠ryubi_miyase_official）より
  • 宮世琉弥さんのインスタグラム（＠ryubi_miyase_official）より
    宮世琉弥さんのインスタグラム（＠ryubi_miyase_official）より
  • 宮世琉弥さんのインスタグラム（＠ryubi_miyase_official）より
  • 宮世琉弥さんのインスタグラム（＠ryubi_miyase_official）より

ミキティ夫妻「町で顔がばれても構わない」

   宮世さんは小学3年生ごろから母親とショッピングモールの料理教室に通っていたという。母親から「自立するためにしっかりと料理できるようにしなさい」と言われて料理を習っていたと話す。

   MCの藤本美貴さんが「作品の共演者と一緒にご飯たべようとかはならないの」と聞くと、「誘われたりするけど全部断っちゃっている。パピヨンとオーストラリアン・シェパードを飼っているので」と話した。

   藤本さんに「俳優さんは作品かぶる時もありますね、舞台、映画、ドラマとかその時どうするのですか」と聞かれて「脳ですね。脳で処理します」と珍回答を披露した。

   番組では、宮世さんは自身が作った野菜のせいろ蒸しを食べながら話しかけ、「2人に相談があるんですけど。（藤本美貴さんと夫の庄司智春さん）2人でスーパーに行ったりする時にバレないですか？」と聞く。

   すると、藤本さんは「バレます」と即答。「顔バレ」しないようにはしていないという。藤本さんは「私このままいます」。「え～っ」と驚く宮世さん。

宮世琉弥「声を掛けられると気にしてしまう」
続きを読む
1 2
全文表示
ミキティダイニング
宮世琉弥
姉妹サイト