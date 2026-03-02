子ザル「パンチ」話題沸騰で思い出されるチンパンジー「パンくん」　なぜパンチは群れに戻るべきなのか...抱えるリスクから読み解く

オランウータンのぬいぐるみを母代わりに、懸命に群れに馴染もうとする姿に応援の声が集まっている、市川市動植物園（千葉県市川市）の子ザル「パンチ」。それと対照的に、人のまねをして人とふれあう姿が注目を集めてきたのが、チンパンジーの「パンくん」だ。

パンチをめぐっては、他の猿から攻撃されるような動画が拡散されると、「かわいそう」との声も上がった。それでも、人工保育のまま人と暮らすのではなく、群れへと戻ることが望ましいと考えられている。その理由や重要性について、パンくんの例を交えながら専門家に話を聞いた。

「ニホンザルとして生きるためには必要なこと」

園によればパンチは、生後約半年のニホンザルで、母ザルが育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。2月初旬頃に、母代わりのぬいぐるみにしがみつく姿や懸命に群れに馴染もうとする姿がSNSを中心に話題に。来場者が倍増したほか、海外からも注目され、25日には米・ホワイトハウス公式Xが言及した。

2月19日頃には、ほかのサルがパンチを引きずるような動画が拡散。「群れで生きていくには必要な事」といった意見の一方、「ショック」「かわいそう過ぎる」といった声も寄せられた。海外では、園に批判的な目を向け、「パンチを引き取りたい」とするXユーザーもいた。

こうした反響を受け園は動画の状況について、直前のパンチの他の子ザルに対する行動について、その母ザルが怒ったのだろうと説明。躾を受けることでコミュニケーションを学んでいるとし、「ただかわいそうと思うのではなく、パンチの頑張りを応援していただければと思います」と呼びかけた。

こうした試練を乗り越えても、人工保育で育ったパンチを群れに戻す必要性はどこにあるのだろうか。

野生のニホンザルを専門に研究する防衛医科大学校の関澤麻伊沙助教は26日、J-CASTニュースの取材に、「今後どのように生きていくことがパンチくんにとって良いのかを考えた時に、ニホンザルらしく生きるということが大切」と話した。

そのためには、他のサルとどのように付き合うか、やってはいけないことなど、「群れで暮らしていくためのニホンザル独特のルールややり方」を覚えていく必要があるという。子どもの頃にさまざまな経験を積まなければ、こうしたルールは身に付かないとし、

「攻撃されたりというのは、かわいそうに見えるかもしれませんが、パンチくんがニホンザルとして生きるためには必要なことだとみています」

と指摘した。