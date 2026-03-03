性加害者起用問題の「マンガワン」、「アクタージュ」原作者の別名義起用も報告　公表は「被害者配慮」なのか自問も

小学館は2026年3月2日に公式サイトで、漫画アプリ「マンガワン」に関する新たな問題を公表。集英社の「週刊少年ジャンプ」に連載されていた漫画「アクタージュ act-age」の原作者であるマツキタツヤ氏を「八ツ波樹」という別ペンネームで起用していたことを明らかにした。

原作者の逮捕で2020年に打ち切りの「アクタージュ」

発端となったのは、マンガワンで「堕天作戦」を連載していた漫画家・山本章一氏が2016年に当時15歳の女性に対し性的暴行を行い、20年に児童買春・児童ポルノ禁止法により略式起訴され、罰金刑を受けたこと。

一方、山本氏は「一路一」に名義を変え、22年から漫画「常人仮面」の原作を担当。民事裁判が終了した2026年2月末からこの噂がSNS上で流れ、マンガワン編集部は事実を認め、さらに編集者が被害女性に対して損害賠償を条件に口外禁止を提案していたことも報告した。

そんな中、「小学館」は2日に公式サイト上で、「アクタージュ act-age」の原作者であるマツキタツヤ氏についても、「八ツ波樹」という別名義でマンガワン配信の漫画「星霜の心理士」の原作を担当していたことを新たに公表した。

マツキ氏は20年に路上で女子中学生の胸を触ったとして、強制わいせつの容疑で逮捕、起訴され、「アクタージュ act-age」は打ち切りとなっていた。