高市首相後援会X、「SANAE TOKEN」賛同の投稿削除　受けた説明は「暗号資産の様な仕組みとは全く違うお話」だったと主張

高市早苗首相が関与を否定した仮想通貨「SANAE TOKEN」をめぐり、これに賛同する投稿をしていた高市氏の「公認」後援会を名乗るXアカウント「チームサナエが日本を変える」は2026年3月3日、SANAE TOKENの内容について「暗号資産の様な仕組みとは全く違うお話」を受けていたとし、賛同する投稿を削除したと伝えた。

また、同アカウントの投稿は高市氏の確認・承認を受けたものではないとした。

「民間から力強いプロジェクトが立ち上がっています」

SANAE TOKENは、実業家の溝口勇児氏が手掛けるプロジェクト「NoBorder」のコミュニティによるプロジェクト「Japan is Back」の一環として発行されたものだ。公式サイトには高市首相のイラストが掲載されているほか、溝口氏は26日にXに投稿した動画内で、「実は高市さんサイドとはコミュニケーションを取らせていただいてて」と話していた。

Xアカウント「チームサナエが日本を変える」は2月25日、SANAE TOKENを紹介するNoBorderのX投稿を引用し、

「民間から力強いプロジェクトが立ち上がっています」「民主主義をアップデートし、最先端テクノロジーで国民の声を政治へ届ける挑戦です」

などと投稿。後援会の活動と連携することも伝えていた。

しかし、3月2日に高市首相はXで、「私は全く存じ上げませんし、私の事務所側も、当該トークンがどのようなものなのかについて知らされておりません。本件について我々が何らかの承認を与えさせて頂いたこともございません」と関与を否定した。

さらに、仮想通貨の発行に必要な登録がないとして、金融庁が調査を検討していると共同通信が報じている。