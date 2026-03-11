ぬいぐるみと過ごす姿で人気の子猿「パンチ」くん　「いじめ動画」めぐり園が詳細解説

オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿で一躍人気となった子猿「パンチ」をめぐり、市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年3月10日にXで「パンチが『いじめられている』とされる動画について」として、声明を公開した。







「ただかわいそうと思うのではなく、パンチの頑張りを応援して」

パンチは生後約半年のニホンザルで、母猿が育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。子猿は通常、生まれた時から母猿にしがみついて生活するが、母のいないパンチは代わりにオランウータンのぬいぐるみにしがみついている。ぬいぐるみに甘えながらも懸命に群れに馴染もうとする姿が注目を集め、SNSを中心に注目を集めた。

問題となっていた動画は、2月19日頃にXで拡散されたものだった。動画では、パンチが自身より少し大きな子猿に近づくも、その子猿はパンチから離れてしまう。その後、大人の猿がパンチに駆け寄ると、引きずり回した。パンチは大人の猿から逃れると、オランウータンのぬいぐるみの元へ走り、抱きついていた。

同園は20日、この動画についてパンチが「サルとして生きるためのコミュニケーション方法」を学ぶ過程での出来事だったと説明。「ただかわいそうと思うのではなく、パンチの頑張りを応援していただければと思います」と呼びかけていた。