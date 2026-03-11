スリムクラブ・真栄田賢が実業家と「レスバ」　「語ってバズらせる前に人笑わせろ」への反論に称賛「芸術点高い」

お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さんと実業家の河原由次さんが、2026年3月9日から11日にかけて、X上で応酬、いわゆる「レスバトル」を繰り広げている。河原さんの「Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ」との意見に対する真栄田さんのユーモアある返しに、Xでは称賛の声が寄せられている。

むしろ店側から「ありがとう」を...「俺がおかしいのか？」

発端は、河原さんが9日に、飲食店で客が「ごちそうさまでした」「ありがとうございます」「美味しかったです」などと言うことについて、

「でも普通に考えたら俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる。むしろ店側からしたら『食べに来てくれてありがとうございます』やろ」

と意見し、「この感覚、俺がおかしいのか？」と疑問を投げかけたことだ。この投稿は注目を集め、11日までに3000件超リポスト（拡散）されている。

真栄田さんはこの投稿を引用し、「良い悪いはない。理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね」と意見した。続けて、

「ただ、この方に、読んでくれた人達のおかげで収益があるなら、読んで下さりありがとうと言ったら？と伝えたら、怒りそう」

と、皮肉った。

これに対して河原氏は、「勘違いしてる人多いけど俺、X収益化してない。インプで1円も貰ってない。 ただ疑問書いただけだ」と、収益を得ていることを否定。「そして、あんた芸人やろ。Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ」と皮肉を返した。