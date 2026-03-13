米のイラン攻撃、戦争終結のカギはロシアが握る？小泉悠氏「中東問題をテコに米国関係を考えている」

米イスラエルによるイラン攻撃の出口が見通せないなかでロシアの影がちらついてきた。2026年3月12日放送の情報番組「深層NEWS」（BS日テレ）はイランと友好関係になるロシアの出方をとりあげ、ロシアのプーチン大統領が9日に米トランプ大統領と、10日にはイランのペゼシュキアン大統領と電話会談するなど活発な活動を見せ始めていることを紹介した。

ロシアは「ウクライナ介入を何とか帳消しにしたい」

ロシアの軍事・安全保障政策に詳しい東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんはロシアの動きについて中東問題との関係を次のように指摘した。

「（ロシア側に）中東問題を対アメリカ関係のテコにしようという考え方はずっとあった。2014年のクリミア併合でアメリカとの関係が悪化してからイランの核問題や対テロとかをテコにして対米関係を改善し、自分たちがやったウクライナ介入を何とか帳消しにできるんじゃないかと期待を持っている。それが今まではなかなかうまくいかなかったが、今回は21世紀に入ってから中東情勢の最大の転換点なのでテコの力が大きく動くんじゃないかという期待を持っていると思う。トランプ政権はロシアとの宥和に積極的な政権なので（米ロ接近の）チャンスとみているのではないか。まずアメリカ、次にイランと電話会談したのもその思惑を象徴している」