敗退の侍ジャパンに米メディア「根本的な問題」指摘　攻撃重視でも大谷、鈴木、吉田以外に「攻撃力ある選手いなかった」

米メディア「ニューヨークポスト」（ウェブ版）が2026年3月16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の戦略に関して「根本的な問題があった」と指摘した。

「日本のアイデンティティの危機がWBCでの惨敗を招いた」

1次ラウンド・プールCを首位で通過した日本は、15日に米フロリダ州マイアミで準々決勝を行い、プールD2位のベネズエラに5－8で負けた。

試合は、重量打線で臨んだベネズエラが打力で日本を圧倒した。

初回に先発・山本由伸投手（ドジャース、27）が、先頭ロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手（ブレーブス、28）にソロ本塁打を浴び、いきなり1点を失った。その裏に、先頭・大谷翔平選手（ドジャース、31）が豪快にライトスタンドに運び、同点に追いつくも、2回に山本が1点を失いリードを許した。

1点ビハインドの3回、1死1、2塁から佐藤輝明内野手（阪神、27）のタイムリー2塁打で同点とすると、続く途中出場の森下翔太外野手（阪神、25）が3ランを放ち逆転に成功した。

日本は4回以降、打線が沈黙。これに対してベネズエラは、5回に2ラン、6回に3ランが飛び出して逆転に成功した。8回にも1点を追加し、日本を引き離すと、そのまま逃げ切った。

大会2連覇を目指した侍ジャパンが、まさかの準々決勝敗退。「ニューヨークポスト」は、日本の敗因について「サムライジャパンのアイデンティティの危機が、WBCでの惨敗を招いた」とのタイトルで記事化した。

記事では、試合後に大谷翔平選手（ドジャース、31）が、「こんな形で終わるのは本当に残念です。でも、次がありますから」と語ったことを伝え、こう続けた。