「西洋医学ではこれ以上どうしようも...」　不調に苦しむ「虚弱体質」当事者たち、共感続々で安堵の声【#虚弱を考える】

1995年生まれの文筆家「絶対に終電を逃さない女」さんのエッセイ「虚弱に生きる」（扶桑社）が25年11月に発売され、約4か月で10刷、累計4万部突破という破竹の勢いだ。

SNS上でも大旋風を起こし、若い頃から原因が分からない不調や疲れやすさを感じる「虚弱体質」という概念が広く共感を呼んでいる。その実態に迫る全3回シリーズの第2回は、当事者が置かれている状況を取材し、虚弱体質との向き合い方を考える。

「脳のバックグラウンドが常に稼働しメモリを食うような状況」

同書によれば著者は「次から次へと謎の不調が発生し、病院に行っても原因が分からず」といった虚弱体質を抱え、20代前半が特に深刻だった。不調を取り巻く苦労や試行錯誤を赤裸々に伝える一方、「私は虚弱が治るとは信じていないが、虚弱でも生きていけると、信じている」と前向きな思いをつづっている。

Xでも評判になり、「自分のこと書いてあるのかと思った！」「原因不明の疲れやすさ、それゆえ人より時間がないこと、色んな悔しい思いに、状況こそ違えど共感が止まらなかった」「こんなに共感して仲間を得た気持ちになれたのは初めてかも」などの声が広がった。

なかには、例えば「＃虚弱バッグの中身紹介」というハッシュタグを使い、外出時の健康管理に役立つ手荷物の選び方や整頓の知恵を共有しあう動きも。こうした当事者間の盛り上がりに留まらず、同書は理解促進の大きな一歩につながっているように見受けられる。

まさに今、転換期を迎えた虚弱体質の実態について、J-CASTニュースでは当事者2人に話を聞いた。1人目の28歳女性・メグミさん（仮名）は、振り返れば幼稚園の頃からやたら眠る、ケガが多いなど「元々虚弱ではあった」が、大学受験の浪人中から体調不良を実感するようになったという。

考えうる原因をいくつか挙げた。高校生の時に地方から東京へ転居して人口密度が高いなかでの生活に変わったほか、「両親がほぼ毎日怒鳴り合いの喧嘩をしており、見かける頻度が高まった」。さらに不審者に絡まれる、危ない目に遭うなどの被害が相次ぎ、「それらを警戒して脳のバックグラウンドが常に稼働しメモリを食うような状況になったことも重なって、この時期から疲れやすさが抜けなくなりました」と説明した。

大学進学後も引き続き謎の倦怠感、気持ち悪さ、腹痛、頭痛、めまい、動悸、貧血、眠気や不眠などさまざまな不調に見舞われ、専門医にかかっても、これといった病名はつかなかったとしている。

「最近になってリンパの腫れが引かず、処方された抗生物質によって体調不良になり、大学病院で検査するも至って元気。『西洋医学ではこれ以上どうしようも......』と医師に告げられ、本当に病名がつかないのだと再確認しました」